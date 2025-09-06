Çorum Teknokent ve OKA'dan Dijital Dönüşüm Projesi

Çorum Teknokent ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürütülecek "Çorum Teknokent Firmalarının Dijital Dönüşüm ve İhracat Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Hitit Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Teknokent'in ilk projesi olan sözleşmeye, Çorum Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle imza attı.

Proje kapsamında, Teknokent firmalarına dijital pazarlama, e-ihracat, fikri mülkiyet hakları, yapay zeka ve büyük veri alanlarında eğitim ile danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca firmaların iş süreçlerine yeni teknolojilerin entegre edilerek rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Öztürk, Çorum Teknokent'i cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Üniversite-sanayi iş birliği bağlamında önemli bir köprü olan Teknokent'i yapay zeka ve büyük veri teknolojileriyle daha güçlü bir konuma taşıyacağız." ifadesini kullandı.

OKA Genel Sekreteri Dicle ise bölgede orta ve yüksek teknoloji sanayi odağında gelişimi desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

İmza törenine, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Çorum TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Teknokent Genel Müdürü Dr. Mustafa Reşit Haboğlu, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve Teknokent yönetimi katıldı.