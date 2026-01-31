Haberler

"ÇORUM SİMEP" Projesi için hibe desteği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da mesleki ve teknik eğitimi sanayi ile entegre etmeyi hedefleyen 11 milyon lira bütçeli "ÇORUM SİMEP: Sanayi İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" için hibe desteği protokolü imzalandı.

Çorum'da mesleki ve teknik eğitimi sanayi ile entegre etmeyi hedefleyen 11 milyon lira bütçeli "ÇORUM SİMEP: Sanayi İş Birliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" için hibe desteği protokolü imzalandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülecek proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin altyapısı güçlendirilecek. Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışı doğrultusunda modernize edilecek.

Güncel makine ve ekipmanlarla donatılacak atölyelerde öğrenciler, üretim ortamlarına yakın koşullarda eğitim alma imkanı bulacak.

Proje çerçevesinde 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek. Öğrenciler, makine teknolojileri, metal teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı ile motorlu araçlar teknolojisi alanlarında uygulamalı ve üretim temelli eğitim alacak.

Eğitim sürecinde başarı gösteren öğrencilere Çorumlu sanayiciler tarafından burs desteği sağlanacak, uygulamalı eğitimlerde kullanılacak malzemeleri proje kapsamında karşılanacak.

Öğrencilere mezuniyet sonrası yüzde 100 istihdam garantisi sunmayı hedefleyen projenin protokolü Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çalgan, projenin devlet kurumları, sanayiciler ve eğitim camiasının iş birliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar da mesleki ve teknik eğitimin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmede önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz üretim süreçlerine hakim, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Günlerdir konuşuluyordu! ABD'de korkulan oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı