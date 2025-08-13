Çorum'da Spor Tesisi Hedefi: Her Mahalleye

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, kentteki spor tesisi bulunmayan mahalle bırakmamayı hedeflediklerini söyledi.

Demirkıran, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, spor tesislerinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada etkili olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Çorum'da birçok projeye imza attığına dikkati çeken Demirkıran, "Bizler de bu projeleri biran önce başlattık. Amacımız, gençlerimizin bu tesislerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve Çorum'u uluslar arası alanda en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmek." dedi.

Kentte gençlerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve taleplerini tespit etmeye dönük adımlar atacaklarını dile getiren Demirkıran, "Bizler aynı zamanda gençlerimizi akademik yönden de desteklemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla gençlik merkezlerimizde açtığımız İngilizce, Türkçe ve matematik kurslarımızla çocuklarımıza hem sportif hem de akademik alanda katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.