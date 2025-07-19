Çorum'da Çocuklar İçin Portatif Yüzme Havuzu Açıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde çocukların yüzme alışkanlığı edinmesine katkı sağlamak amacıyla portatif yüzme havuzu kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uğurludağ Belediyesi iş birliğinde kurulan yüzme havuzu törenle hizmete açıldı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, törende yaptığı konuşmada, çocukların yüzme havuzu sayesinde eğlenceli vakit geçireceğini söyledi.

Torun, "Ücretsiz yüzme kurslarımızla çocuklarımız hem serinleyecek hem de profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenecek. İlçemize ve tüm halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Törene Uğurludağ Kaymakam Vekili ve İskilip kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Torun, Uğurludağ Gençlik ve Spor Müdür Vekili Arif Şen ile vatandaşlar katıldı.