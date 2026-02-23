Haberler

Çorum'da 37. Vergi Haftası kutlanıyor

Güncelleme:
Çorum'da 37. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı.

İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Vergi Haftası kapsamında hafta boyunca kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirileceği, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenleneceği ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı bildirildi.

Etkinliklerin, verginin kamu hizmetlerinin finansmanındaki önemine dikkat çekilmesi ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
