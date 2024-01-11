Çorum Bayat'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Çorum'un Bayat ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında Dere Mahallesi Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Bayat Kaymakamlığınca düzenlenen turnuvaya 9 takım katıldı.

Bayat Spor Salonu'ndaki turnuvanın son karşılaşmasında Kayabaşı Mahallesi Voleybol Takımı'nı 3-1 yenen Dere Mahallesi Voleybol Takımı, şampiyon oldu. Turnuvada Yatukcı Mahallesi Voleybol Takımı ise üçüncülük elde etti.

Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Emniyet Amiri Murat Onarak ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu tarafından verildi.