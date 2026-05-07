Türkiye'nin Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Cop31'e Vergi İstisnası

TBMM Genel Kurulu, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında mal, hizmet ve ithalat süreçlerine vergi muafiyeti getiren düzenlemeyi onayladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifine eklenen yeni maddeyle, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki mal, hizmet ve ithalat süreçlerine kapsamlı vergi muafiyetleri getirildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, riskli yapıların ve alanların dönüştürülmesi, tapu, imar, çevre, kooperatifler, TOKİ, kadastro ve yapı denetimi başta olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi kapsayan "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Teklifin görüşmeleri esnasında AK Parti tarafından verilen önergeyle, 9-20 Kasım tarihleri arasındaki Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 ile ilgili geçici bir madde eklendi. Kabul edilen önergeyle, İklim Değişikliği Başkanlığı veya başkanlıkça yetkilendirilen yüklenicilerin konferans organizasyonu için yapacağı her türlü mal ve hizmet alımı, kiralama ve ihale işlemleri damga vergisinden müstesna tutulacak.

İthalat kolaylığı ve gümrük muafiyeti

Düzenlemeyle, konferansta kullanılmak üzere ithal edilecek veya geçici ithal edilecek eşyalar için de kolaylıklar sağlandı. Vergi muafiyetinin sağlandığı düzenlemede, ithal edilecek eşyalar, gümrük vergisi, her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olacak. Ayrıca, bu kapsamdaki eşyalar için gümrük idaresine ibrazı zorunlu olan lisans, izin veya uygunluk belgesi aranmayacak.

Yurt dışı hizmet alımlarında kurumlar vergisi istisnası

Düzenleme ile ayrıca, iş yeri veya kanuni merkezi Türkiye'de bulunmayan tüzel kişilerden yalnızca konferans kapsamında alınan hizmetlere ilişkin ödemelerden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaması da düzenleme yer aldı.

Söz konusu maddenin gerekçesinde, COP31'in, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst düzey karar alma organı olduğu hatırlatılarak, bu çapta büyük bir organizasyonun operasyonel kısmının sorunsuz ilerlemesi, verimli, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu istisna ve muafiyetlerin getirildiği belirtildi.

