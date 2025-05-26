ÇOMÜ ve İÇDAŞ'tan Sualtı Teknolojisi Öğrencilerine Destek Protokolü

ÇOMÜ ve İÇDAŞ'tan Sualtı Teknolojisi Öğrencilerine Destek Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sualtı Teknolojisi ve Sualtı Kaynak Teknolojisi programı öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek için İÇDAŞ ile iş birliği protokolü imzaladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim gören Sualtı Teknolojisi ve Sualtı Kaynak Teknolojisi programı öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, ÇOMÜ ile İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile İÇDAŞ Direktörü Fuat Erkantekin tarafından imza atıldı.

İmza törenine Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Engin Gür ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Galatasaray bayraklı paraşütüyle Fenerbahçelilerin içine daldı

İndiği yerde neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
title