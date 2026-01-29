Haberler

ÇOMÜ heyetinden Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından oluşturulan heyet, kesme çiçekler sektöründeki gelişmeler için Wageningen Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında AR-GE çalışmaları ve iş birliği modelleri incelendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında oluşturulan heyet, Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, ÇOMÜ'nün de içinde yer aldığı bölgede önemli bir potansiyele sahip olan kesme çiçekler sektörü kapsamında, çiftçi eğitimi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, kooperatifleşme yapılarının güçlendirilmesi ve pazarlama ağlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda yurt dışı ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında oluşturulan heyetin, Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ziyarete, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Dr. Onur Sinan Türkmen, Ziraat Odası Çanakkale Şube Başkanı Ufuk Ünver ile sektörde faaliyet gösteren üretici çiftçiler katılım sağladı. Ziyaret kapsamında, Wageningen Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan AR-GE çalışmaları, uygulamalı eğitim modelleri ve tarımsal üretim süreçleri yerinde incelendi. Ayrıca, üniversite-sanayi-üretici iş birliklerine yönelik iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen teknik inceleme ziyaretinin, üniversitemiz ile ilgili paydaşlar arasında yürütülen tarımsal kalkınma odaklı çalışmalara katkı sağlaması ve kesme çiçekler sektöründe sürdürülebilir iş birliği modellerinin geliştirilmesine zemin oluşturması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme