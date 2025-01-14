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Cizre Küçük Sanayi Sitesi'nde Yeni Başkan Cemal Özdemir

Cizre Küçük Sanayi Sitesi'nde Yeni Başkan Cemal Özdemir
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Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi. Seçim sonrası yaptığı açıklamada sanayi sitesinin gelişimi ve esnafına hizmet etme taahhüdünde bulundu.

Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi.

Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurula, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri, kooperatif üyeleri ve esnaf katıldı.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçildi.

Özdemir, seçimin ardından yaptığı açıklamada, sanayi sitesinin gelişimi ve esnafına hizmet etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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