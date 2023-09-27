Cizre Emniyet Müdürü Yıldırım'a Küçük Sanayi Sitesi yönetiminden ziyaret
Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Geleri ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Cizre Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ı ziyaret etti.
Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Geleri ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Cizre Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen görüşmede Geleri ve yönetim kurulu üyeleri, Yıldırım'a başarı diledi.
Yıldırım da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kaynak: AA / Güncel