Cizre Belediyesi Güneş Enerji Santrali ile Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Cizre ilçesinde belediye, elektrik enerjisini kurduğu Güneş Enerji Santrali'nden (GES) karşılayacak.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, belediye hizmet binası ve içme suyu arıtma tesisinin çatısında kurulan GES'i inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Demir, yaptığı açıklamada, belediye olarak hayata geçirdikleri yenilik ve projelerle vatandaşlara ilham kaynağı olmaya ve ilçenin genel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Tamamlanma aşamasına gelen GES sayesinde belediye hizmet binası ile içme suyu arıtma tesisinin elektrik ihtiyacını karşılayacaklarını ifade eden Demir, "Bölgemiz ve ilçemiz güneşli gün sayısı anlamında Türkiye'mizin en şanslı bölgelerinden, noktalarından biri. Bu anlamda hem yenilenebilir enerji kaynaklarının vatandaşa tanıtımı anlamında hem de belediyemizin enerji maliyetlerinin düşürülmesi, belediyemize bu anlamda mali bir katkı sağlanması anlamında projemiz çok önemli." dedi.

Yaz döneminde içme suyu tüketiminin ilçede büyük artış gösterdiğini aktaran Demir, bundan kaynaklı oluşan enerji maliyetini de proje sayesinde düşüreceklerini anlattı.

Demir, İller Bankası'nın desteğiyle hayata geçirdikleri projenin şubat ayında tamamlanacağını kaydetti.