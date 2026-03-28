Yenilenen Çırpıcı Spor Tesisleri ile Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi törenle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Çırpıcı Spor Tesisleri ile Çırpıcı Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında 2023'te tadilata alınan ve çalışmaların tamamlandığı tesis ile merkezin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bir an olsun yorulmadan İstanbul için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeniledikleri Çırpıcı Spor Tesisleri'nin Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde 1994'ten bugüne hizmette olduğunu ancak bugünün ihtiyaçları karşısında yetersiz kalan tesisi 2023'te tadilata aldıklarını anlatan Aslan, "Tesisimizin özellikle kış aylarında da sporcularımız için rahat ve konforlu hizmet vermesini hedefledik. 2 kapalı halı saha, 5 kapalı tenis kortu oluşturduk. İnşallah yılda yaklaşık 25 bin kişiye, toplamda 260 bin seans hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da tesisin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, sporla iç içe, disiplinli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla İstanbul'a kazandırılan onlarca çalışmadan sadece biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından genç sporcuların da katılımıyla tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Aslan, kapalı futbol sahası ve tenis kortunda sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.