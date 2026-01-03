Haberler

Albüm: Çinli Turistlere Uygulanan Vize Muafiyetinin Ardından İlk Turist Kafilesi İstanbul'da

Albüm: Çinli Turistlere Uygulanan Vize Muafiyetinin Ardından İlk Turist Kafilesi İstanbul'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli turistlere yönelik uygulanmaya başlanan vize muafiyeti ile birlikte, ilk turist kafilesi İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Türkiye, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı vizesiz seyahat imkanı tanıdı.

İSTANBUL, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli turistlere uygulanan vize muafiyetinin ardından ilk turist kafilesi cuma günü İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı