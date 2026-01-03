Albüm: Çinli Turistlere Uygulanan Vize Muafiyetinin Ardından İlk Turist Kafilesi İstanbul'da
Çinli turistlere yönelik uygulanmaya başlanan vize muafiyeti ile birlikte, ilk turist kafilesi İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Türkiye, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı vizesiz seyahat imkanı tanıdı.
İSTANBUL, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli turistlere uygulanan vize muafiyetinin ardından ilk turist kafilesi cuma günü İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Türkiye çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel