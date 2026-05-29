Albüm: Çinli Saıc Motor, 100 Milyonuncu Aracını Teslim Etti

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Shanghai'da düzenlenen törenle 100 milyonuncu aracını müşterisine teslim etti. Bu araç, IM Motors tarafından üretilen IM LS9 Hyper modeli oldu. Şirket, toplam araç üretimi ve satışında 100 milyon adedi aşan ilk Çinli üretici unvanını kazandı.

SHANGHAİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor perşembe günü Shanghai'da düzenlenen törenle 100 milyonuncu aracını müşterisine teslim etti. Bu araç, şirketin elektrikli araç iştiraki IM Motors tarafından üretilen genişletilmiş menzilli spor modeli "IM LS9 Hyper" oldu.

Şirket böylece toplam araç üretimi ve satışında 100 milyon adedi aşan ilk Çinli üretici unvanını kazandı. Bu gelişme, şirketin küresel ölçekte büyümesini ve elektrikli araçlara yönelik dönüşümünü hızlandırdığı bir dönemde, Çin otomotiv sektörü için önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Xinhua
