Albüm: İspanya'da Satılan Her 7 Yeni Araçtan 1'i Çinli Markalara Ait

BARSELONA, 3 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları, 2026 yılının ilk dört ayında İspanya otomotiv pazarındaki varlığını genişleterek yeni araç tescillerinin yüzde 13,7'sini oluşturdu.

Resmi sektör verilerine göre, ocak-nisan döneminde İspanya'da tescil edilen toplam 407.389 aracın 55.972'si Çinli markalara ait oldu. Bu rakam, söz konusu dönemde satılan her 7 yeni araçtan yaklaşık 1'inin Çinli markalar tarafından üretildiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua