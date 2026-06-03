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Albüm: İspanya'da Satılan Her 7 Yeni Araçtan 1'i Çinli Markalara Ait

Albüm: İspanya'da Satılan Her 7 Yeni Araçtan 1'i Çinli Markalara Ait
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2026 yılının ilk dört ayında İspanya'da satılan her 7 yeni araçtan yaklaşık 1'i Çinli markalara ait oldu. Toplam 407 bin 389 aracın 55 bin 972'si Çinli üreticiler tarafından tescil edildi.

BARSELONA, 3 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları, 2026 yılının ilk dört ayında İspanya otomotiv pazarındaki varlığını genişleterek yeni araç tescillerinin yüzde 13,7'sini oluşturdu.

Resmi sektör verilerine göre, ocak-nisan döneminde İspanya'da tescil edilen toplam 407.389 aracın 55.972'si Çinli markalara ait oldu. Bu rakam, söz konusu dönemde satılan her 7 yeni araçtan yaklaşık 1'inin Çinli markalar tarafından üretildiğini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
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