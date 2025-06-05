Çinli Otomobil Markaları Rusya Pazarında Öne Çıkıyor

MOSKOVA, 5 Haziran (Xinhua) -- Çinli otomobil markaları, mayıs ayında Rusya'da en çok satan ilk 5 binek otomobil markası arasında yer aldı.

Rus analiz ajansı Autostat'ın çarşamba günü yayımladığı rapora göre Rusya'daki toplam binek otomobil satışları mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 28,3 düşüşle 91.218 adede geriledi.

Yerli otomobil markası Lada, 25.552 adetlik araç satışıyla zirvedeki yerini korurken, Çinli markalar da güçlü varlığını sürdürdü.

Rapora göre Haval, 10.623 adet satışla en çok tercih edilen Çin markası olurken, satılan tüm yeni binek otomobillerin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturdu. Haval'ı 9.780 adetle Chery, 6.299 adetle Geely, 5.639 adetle de Chang'an takip etti.

Rusya'da bu yılın ilk beş ayında toplam 440.259 yeni binek otomobil satılırken bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26'lık bir düşüşe işaret ediyor.

Devlete ait araştırma merkezi VTSIOM'un geçen yıl yaptığı ankete göre Rus tüketiciler, Çin otomobillerini fiyat avantajı, bulunabilirlik, teknolojik donanım, cazip tasarım, yüksek kalite ve genel konfor seviyesi gibi nedenlerle tercih ediyor.