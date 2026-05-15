Haberler

Çinli Havayolu Şirketleri İç Hatlarda Yakıt Ücretlerini Artıracak

Çinli Havayolu Şirketleri İç Hatlarda Yakıt Ücretlerini Artıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Air China, China Southern ve Xiamen Havayolları'nın da arasında olduğu birçok Çinli havayolu, 16 Mayıs itibarıyla satılan iç hat biletlerinde yakıt ek ücretini artırdı. Yeni tarifede kısa mesafelerde 90 yuan, uzun mesafelerde 170 yuan uygulanacak.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Air China, China Southern Havayolları ve Xiamen Havayolları'nın da aralarında bulunduğu birçok Çinli havayolu şirketi, 16 Mayıs itibarıyla satılan iç hat biletlerinde yakıt ücretlerini artıracağını duyurdu.

Yakıt ek ücreti 800 kilometre ve altındaki rotalarda uçuş segmenti başına 90 yuan (yaklaşık 600 Türk lirası), 800 kilometreyi aşan rotalarda ise 170 yuan olacak.

15 Mayıs ve öncesinde satın alınan iç hat biletlerinde, 16 Mayıs sonrasında yapılacak değişiklikler yeni tarifeye tabi tutulmayacak.

Mevcut uygulamada Çinli havayolu şirketleri, 800 kilometre ve altındaki iç hat uçuşlarında 60 yuan, 800 kilometreyi aşan rotalarda ise 120 yuan yakıt ek ücreti tahsil ediyor.

Kaynak: Xinhua
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha