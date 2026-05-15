Çinli Havayolu Şirketleri İç Hatlarda Yakıt Ücretlerini Artıracak

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Air China, China Southern Havayolları ve Xiamen Havayolları'nın da aralarında bulunduğu birçok Çinli havayolu şirketi, 16 Mayıs itibarıyla satılan iç hat biletlerinde yakıt ücretlerini artıracağını duyurdu.

Yakıt ek ücreti 800 kilometre ve altındaki rotalarda uçuş segmenti başına 90 yuan (yaklaşık 600 Türk lirası), 800 kilometreyi aşan rotalarda ise 170 yuan olacak.

15 Mayıs ve öncesinde satın alınan iç hat biletlerinde, 16 Mayıs sonrasında yapılacak değişiklikler yeni tarifeye tabi tutulmayacak.

Mevcut uygulamada Çinli havayolu şirketleri, 800 kilometre ve altındaki iç hat uçuşlarında 60 yuan, 800 kilometreyi aşan rotalarda ise 120 yuan yakıt ek ücreti tahsil ediyor.

