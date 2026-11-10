Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çinli alıcılar Şanghay'daki CIIE'de 85,4 milyar dolarlık ithalat anlaşmaları imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CIIE Bürosu açıklamasına göre, Şanghay'da düzenlenen fuarda Çinli alıcılar yabancı firmalarla 85,4 milyar dolarlık ithalat anlaşması imzaladı. 5-10 Kasım'daki fuara 4 bin 142 firma katıldı ve anlaşma tutarı geçen yıla göre yüzde 2,3 arttı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) bu yıl Çinli alıcıların, yabancı firmalarla toplam değeri 85,4 milyar doları bulan ithalat anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

Şanghay yerel yönetimine bağlı CIIE Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 5- 10 Kasım'da şehirde düzenlenen fuara, farklı ülkelerden 4 bin 142 firma katıldı.

9'uncu kez düzenlenen uluslararası fuarda bu yıl imzalanan anlaşmaların toplam değeri, geçen yıla kıyasla yüzde 2,3 artarak 85,4 milyar dolara ulaştı.

Çin, CIIE'yi ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik, yabancı işletmeler için Çin'deki merkezi hükümet ve yerel hükümetler, kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için önemli bir platform olarak görülüyor.

Kaynak: AA
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Ne kar ne soğuk bu sevgiye engel olabildi!
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir

Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Yasak aşkı öğrendi, intikam için yıl dönümünü bekledi

Yasak aşkın intikamı hayli ağır oldu
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

TÜİK son verileri açıkladı! Üç sektörde tablo değişti