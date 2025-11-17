Haberler

Çin Yüksek Teknoloji Fuarı 27. Kez Shenzhen'de Düzenlendi

Güncelleme:
Çin'in en büyük teknoloji fuarlarından biri olan 27. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, Shenzhen'de düzenlendi. Fuarda 1.023 yatırım projesinin toplam değeri 170 milyar yuanı aştı ve 5.000'den fazla yeni ürün tanıtıldı.

SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'nın 27'ncisi, Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de düzenlendi. Cuma-pazar günleri arasında düzenlenen fuarda imzalanan toplam 1.023 arz-talep eşleştirmesi ve yatırım projesinin toplam değeri 170 milyar yuanı (yaklaşık 24 milyar ABD doları) aştı.

"Kalkınmaya Öncülük Eden Teknoloji, Füzyonu Entegre Eden Sanayi" temalı fuara, 100'ü aşkın ülke ve bölgeden 5.000'in üzerine şirket ve kurum katıldı. Ziyaretçi sayısı ise 450.000'i aştı.

5.000'den fazla yeni ürün, teknoloji ve yenilikçi çözümün tanıtıldığı fuarda, küresel bilimsel sınırları ve Çin'in inovasyon başarılarını temsil eden kilit önemdeki ekipmanlar, yapay zeka ve robotik, önde gelen ulusal ekipmanlar, tüketici elektroniği, alçak irtifa ekonomisi ve ticari havacılık gibi 22 ana sergi alanı yer aldı.

1999 yılında düzenlenmeye başlayan yıllık fuar, Çin'de bilim ve teknoloji konusundaki en büyük ve en etkili fuarlardan biri.

Kaynak: Xinhua / Güncel
