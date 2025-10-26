Haberler

Çin, Xichang'dan Yeni Uydu Fırlattı

Çin, Xichang'dan Yeni Uydu Fırlattı
Güncelleme:
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Gaofen-14 02 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, yüksek hassasiyetli görüntüler sağlama kapasitesine sahip.

XİCHANG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Gaofen-14 02 uydusu, pazar günü Beijing saatiyle 11.55'te uzaya fırlatılarak planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Küresel ölçekte yüksek hassasiyetli stereo görüntüler elde etme kabiliyetine sahip olan uydu, ulusal ekonomik kalkınma ve ulusal savunma yapısı için temel coğrafi bilgi desteği sağlayacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 603. uçuş görevi oldu.

