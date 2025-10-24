Çin ve Walmart Arasında Ticaret Görüşmesi

Haberler

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, Walmart'ın Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Dan Bartlett ile bir araya gelerek, ABD merkezli perakende şirketlerinin Çin'deki yatırımları ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Sheng'in toplantı sırasında çokuluslu şirketlerin, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde önemli rol oynadığı ve önemli sorumluluklar taşıdığına dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamaya göre Walmart'ın Çin'deki en büyük yabancı sermayeli perakende şirketlerinden biri ve ABD'nin en büyük perakendecisi olduğuna işaret eden Sheng, Walmart'ın çokuluslu şirketlerin uluslararası etkisinden tam olarak yararlanmasını, piyasa kurallarına saygı göstermesini, piyasa düzenini korumasını ve Çin'deki tedarik faaliyetlerini genişletmesinin beklediklerini ifade etti.

Sheng'in, yabancı sermayeli perakende şirketlerinin, ülkenin yasa ve yönetmeliklerine uygun şekilde faaliyet göstermesinden ve Çin'in devasa pazarının gelişiminden faydalanmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ettiği kaydedildi.

Bartlett'in ise Çin pazarına verdikleri büyük öneme ve tüm ülkelerin ticaret yapıp, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirlikleri kurması gerektiğine dikkat çektiği belirtildi. Açıklamaya göre Bartlett, Çin perakende pazarına yatırım yapmayı sürdürmeye ve tüketicilere daha iyi hizmetler sunmaya istekli olduklarını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
