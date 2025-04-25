Çin ve Tayland'dan Uzay Teknolojileri İle Dijital Ekonomi İşbirliği

SHANGHAİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Spacesail Teknolojileri Limited Şirketi, Çin Uzay Günü münasebetiyle perşembe günü Shanghai'da düzenlenen törende Tayland Ulusal Telekom Limited Şirketi ile stratejik işbirliği çerçeve anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında taraflar, ticari uzay uçuşları ve alçak Dünya yörüngeli uydu interneti alanlarında işbirliği yaparak Tayland'ın dijital ekonomisini geliştirmeyi hedefliyor.

Tayland'ın devlet telekom şirketi, ülkenin ücra bölgelerindeki iletişim altyapısını güçlendirmek için Spacesail takımuydusundan yararlanacak. Ortaklık ayrıca, uydu internet teknolojisini çeşitli endüstrilere entegre ederek yeni iş modellerinin geliştirilmesini sağlayacak.

Shanghai Spacesail Teknolojileri Limited Şirketi tarafından geliştirilen Spacesail takımuydusu, Çin'in resmi ağ oluşturma aşamasına geçen ilk mega takımuydusu olma özelliği taşıyor.

Shanghai Spacesail Teknolojileri Limited Şirketi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Lu Ben, "Takımuydularımız, dağlar, çöller ve okyanuslar gibi geleneksel iletişim altyapısının bulunmadığı veya yetersiz kaldığı bölgelerde güvenilir internet erişimi sunuyor" ifadelerini kullandı.