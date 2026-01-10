Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Afrika Dostluğunun İlerletilmesinde Tazara Demiryolu Projesi Önemli Rol Oynuyor

DARÜSSELAM, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bir dönem Tanzanya-Zambiya Demiryolu'nu (TAZARA) birlikte inşa eden Çin ve Tanzanya'nın bugün de modernleşme yolunda birlikte ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı Mahmud Sabit Kombo ile Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bir araya geldi.

İki tarafın bugün TAZARA'yı yeniden canlandırmak ve demiryolunun daha etkin bir rol üstlenmesini sağlamak için el ele çalışması gerektiğini belirten Wang, projenin Tanzanya'nın kalkınmasında yeni bir itici güç haline getirilmesi ve yerel halka somut, görünür faydalar sunması gerektiğinin altını çizdi.

İki ülkenin demiryolu hattı boyunca tarım, imalat ve madencilik gibi sektörleri eşgüdümlü olarak geliştirmesi gerektiğini de ifade eden Wang, bu sayede bir refah kuşağı ve ekonomik kalkınma koridoru oluşturulabileceğini kaydetti.

Wang, TAZARA'nın hikayesinin Çin'de geniş çevrelerce bilindiğini ve Çin-Afrika dostluğunun ruhunun Çin halkının kalbinde derin bir yer edindiğini ifade etti.

Wang, önceki kuşakların katkılarını onurlandırmak, geleneksel dostluğu sürdürmek ve Çin-Afrika dostluğunun yeni bir simgesini birlikte inşa etmek üzere Tanzanya ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.