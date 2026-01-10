Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Afrika Dostluğunu Daha da Derinleştirmeye Yönelik Üç Öneride Bulundu

DARÜSSELAM, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı Mahmud Sabit Kombo ile görüşmesinin ardından Çin-Afrika dostluğunun daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü görüşmelerinin ardından Kombo ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında Çin ve Tanzanya'nın köklü ve kalıcı bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2013 yılında Afrika'ya yaptığı ilk ziyaretin duraklarından biri olarak Tanzanya'yı seçtiğini hatırlatan Wang, burada Çin'in Afrika politikasının temelini oluşturan samimiyet, somut sonuçlar, dostluk ve iyi niyet ilkelerini ortaya koyduğunu söyledi. Wang, bu adımın Çin-Afrika ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini kaydetti.

Wang, Çin-Afrika dostluğunu ve karşılıklı güveni üç ana başlık altında özetledi.

İlk olarak adaleti ortaklaşa savunmanın önemine değinen Wang, Çin ve Afrika'nın emperyalizm ile sömürgeciliğe karşı mücadelede, ulusal bağımsızlık mücadelesinde, kalkınma ve yeniden canlanma arayışında omuz omuza durduğunu belirtti.

İkinci olarak ortak ilerleme vizyonuna dikkat çeken Wang, Xi'nin, altı özellik ile karakterize edilen modernizasyon sürecini ilerletmek ve yeni dönemde her koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğu inşa etmek üzere Çin ve Afrika'nın birlikte çalışması yönündeki önerisinin, Güney-Güney işbirliğine yön verdiğini kaydetti.

Üçüncü olarak karşılıklı faydayı savunmanın gerekliliğine işaret eden Wang, Çin ve Afrika'nın ortak modernizasyon arayışının karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkesine dayandığını ifade etti.

Wang ayrıca, iki ay önce Çin, Tanzanya ve Zambiya liderlerinin rehberliğinde Tanzanya-Zambiya Demiryolu'nu (TAZARA) canlandırma projesinin resmen başladığını hatırlattı.

Wang, Tanzanya ile işbirliği içinde demiryolunu canlandırmaya, demiryolu hattı boyunca ortak bir refah kuşağı oluşturmaya, projeyi Tanzanya'nın kalkınması için yeni bir itici güç haline getirmeye ve Çin-Tanzanya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını zenginleştirip derinleştirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.