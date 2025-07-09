Çin ve Singapur Medyası İşbirliği Geliştiriyor

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Singapur Basın Holdingleri (SPH) Medya Genel Müdürü Chan Yeng Kit başkanlığındaki heyetle Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Fu, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, iki ülkenin kalkınma ve halklar arası dostluk hikayelerini birlikte anlatmak, çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde iletişimi artırmak, deneyimleri paylaşmak ve böylelikle işbirliğini derinleştirerek halkları birbirine daha da yaklaştırmak üzere SPH Medya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Chan ise iki ülke liderlerinin kılavuzluğunda, habercilik ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmek, Çin, Singapur, Asya ve dünyaya dair hikayeleri anlatmak ve küresel kalkınma ve değişimleri doğru ve nesnel şekilde aktarmak üzere Xinhua ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.