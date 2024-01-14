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Çin ve Pakistan arasında yeni hava kargo rotası açıldı

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Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou ile Pakistan'ın Lahor kentleri arasında Cumartesi günü yeni bir hava kargo rotası açıldı. Ezhou-Lahor kargo rotası, Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan yapılacak ilk uluslararası hava kargo rotası olma özelliği taşıyor.

WUHAN, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou ile Pakistan'ın Lahor kentleri arasında Cumartesi günü yeni bir hava kargo rotası açıldı.

Çin'in en büyük filosuna sahip hava kargo taşıyıcı şirketi SF Havayolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Ezhou-Lahor kargo rotası, SF Havayolları tarafından bu yıl başlatılan, Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan yapılacak ilk uluslararası hava kargo rotası olma özelliği taşıyor.

Ezhou ile Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin başkenti Lahor arasında gidiş-dönüş olmak üzere haftada üç kez hava kargo seferleri düzenlenecek.

Havayolu şirketine göre, Çin ve Pakistan arasındaki lojistiği verimli ve istikrarlı hava taşımacılığı hizmetleri ile sürdürecek olan rotada, haftada toplam yaklaşık 300 ton kargo taşınabilecek.

Temmuz 2022'de faaliyete geçen Ezhou Huahu Havalimanı, ticari yolcu seferleri olsa da ağırlıklı olarak kargo taşımacılığı yapılan bir merkez. Havalimanı, ilk uluslararası kargo rotasını Nisan 2023'te başlattı.

Çin'in önde gelen kargo şirketi SF Express'in havacılık kolu olan SF Havayolları, bugüne kadar Ezhou'dan dünya genelinde 11 kente uluslararası kargo rotası başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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