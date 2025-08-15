Çin ve Myanmar Dışişleri Bakanları İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Myanmar Dışişleri Bakanı U Than Swe, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünde işbirliğini derinleştirme fırsatlarını değerlendirdi.

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Myanmar Dışişleri Bakanı U Than Swe ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günkü görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Myanmar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Wang, iki tarafın da bu fırsatı kullanarak ortak geleceğe sahip bir Çin-Myanmar topluluğunun inşasını derinleştirmeleri ve kendi kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerine katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Myanmar'ın kendi ulusal koşullarına uygun ve halkının desteklediği bir kalkınma yolunu izlemesini ve egemenlik, bağımsızlık ve ulusal birliğini korumasına destek verdiklerini vurgulayan Wang, Myanmar'ın ülkedeki Çinli personel, kurum ve projelerin güvenliğini ciddiyetle sağlaması, sınır ötesi suçlara karşı daha sert önlemler alması ve iki ülke arasındaki sınırda barış ve istikrarı korumasını temenni ettiklerini belirtti.

U Than Swe ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in üç küresel inisiyatifini desteklediklerini söyledi. U Than Swe, ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve afet sonrası yeniden yapılanmasına sağladığı değerli destek ve yardımlar için Çin'e müteşekkir olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
