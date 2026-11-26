BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, gümrük vergisi indirimleri konusunda diyalog yürütmek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini daha da teşvik etmek üzere Meksika ile bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, 23 Kasım'da başkent Beijing'de düzenlenen 11. Çin-Meksika üst düzey çalışma grubu toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, toplantıda Çin tarafının, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulmasını her zaman savunduğunu ve tek taraflı gümrük vergisi artışlarının her türüne karşı olduğunu açıkça ifade ettiğini belirtti.

He, Meksika'nın, ticareti düzeltme önlemlerini ihtiyatlı şekilde kullanmasını ve üçüncü tarafların müdahalesine izin vermemesini umduklarını ifade etti.

Sözcü ayrıca Meksika'ya, ticaret dengesi meselesinde rasyonel, nesnel ve kapsamlı bir bakış açısı benimseme ve ikili ticareti geliştirmek üzere Çin ile çalışma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua