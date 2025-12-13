Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı Wang, Lüksemburg Parlamentosu Başkanı Wiseler ile Görüştü

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de Lüksemburg Parlamentosu Başkanı Claude Wiseler ile bir araya geldi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang, cuma günkü görüşmede iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında Lüksemburg ile karşılıklı saygıyı sürdürmeye, güveni güçlendirmeye, işbirliğini derinleştirmeye ve ortak kalkınmayı ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki halklar arası etkileşimi ve bağları teşvik etmeye, çok taraflı koordinasyonu artırmaya ve küresel işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını ifade eden Wang, bunun ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir ilerlemesini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimini destekleyeceğini vurguladı.

Wang, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin Çin-Lüksemburg dostane işbirliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Wiseler ise Çin'in dostu olan Lüksemburg'un tek Çin ilkesine bağlılığını yineledi. Wiseler ekonomi, ticaret, finans ve kültür gibi alanlarda işbirliğini daha da geliştirerek, farklı büyüklükteki ülkeler arasında kazan-kazan gelişiminin iyi bir örnek teşkil etmeyi de temenni ettiklerini ifade etti.

Wiseler çok taraflılığı desteklediklerini ve Çin ile birlikte küresel zorluklarla mücadele etmeye hazır olduklarını da belirtti.