Haberler

Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı Wang, Lüksemburg Parlamentosu Başkanı Wiseler ile Görüştü

Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı Wang, Lüksemburg Parlamentosu Başkanı Wiseler ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, Lüksemburg Parlamentosu Başkanı Claude Wiseler ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de Lüksemburg Parlamentosu Başkanı Claude Wiseler ile bir araya geldi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang, cuma günkü görüşmede iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında Lüksemburg ile karşılıklı saygıyı sürdürmeye, güveni güçlendirmeye, işbirliğini derinleştirmeye ve ortak kalkınmayı ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki halklar arası etkileşimi ve bağları teşvik etmeye, çok taraflı koordinasyonu artırmaya ve küresel işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını ifade eden Wang, bunun ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir ilerlemesini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimini destekleyeceğini vurguladı.

Wang, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin Çin-Lüksemburg dostane işbirliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Wiseler ise Çin'in dostu olan Lüksemburg'un tek Çin ilkesine bağlılığını yineledi. Wiseler ekonomi, ticaret, finans ve kültür gibi alanlarda işbirliğini daha da geliştirerek, farklı büyüklükteki ülkeler arasında kazan-kazan gelişiminin iyi bir örnek teşkil etmeyi de temenni ettiklerini ifade etti.

Wiseler çok taraflılığı desteklediklerini ve Çin ile birlikte küresel zorluklarla mücadele etmeye hazır olduklarını da belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
title