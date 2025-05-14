Çin ve Latin Amerika Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

MEKSİKO, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki etkileşim ve işbirliğin derinleşmesiyle birlikte, Çin restoranları, Çin menşeli otomobiller, Çin yapımı metro trenleri ve sokaklardaki çeşitli Çin kültürel sembolleri, yerel halkın günlük yaşamında giderek daha fazla yer etmeye başlıyor.

Bu gelişmeler, Çin ile Latin Amerika arasındaki etkileşimlerin derinleşmesi vizyonunun somut bir gerçeğe dönüşmesini sağlıyor.