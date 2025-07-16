Çin ve Laos'tan Lancang-Mekong İşbirliği Anlaşması

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Çin'in Laos Büyükelçisi Fang Hong ve Laos Dışişleri Bakan Yardımcısı Maithong Thammavongsa, 2025 Lancang-Mekong İşbirliği Özel Fonu kapsamında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

VİYENTİYAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Laos Büyükelçisi Fang Hong ile Laos Dışişleri Bakan Yardımcısı Maithong Thammavongsa, 2025 Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu kapsamında işbirliği anlaşması imzaladı.

İlgili bakanlık ve sektör yetkililerinin de katıldığı imza töreni, salı günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fang, bu yıl 10. yılını kutlayan LMC mekanizmasının önemine dikkat çekti. Çin'in "önce kalkınma, eşit istişare, pragmatizm ve verimlilik, açıklık ve kapsayıcılık" ilkelerine bağlılığını vurgulayan Fang, fonun bölge halkına somut faydalar sağlaması için Laos ile işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Konuşmasında LMC'nin bölgesel kalkınmayı teşvik etmedeki hayati rolüne övgüde bulunan Maithong, özel fon aracılığıyla sağladığı sürekli destek için Çin'e teşekkürlerini iletti. Bakan yardımcısı ayrıca Laos'un girişim kapsamında yüksek kaliteli projeleri hayata geçirmek için Çin ile yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı. Maithong ayrıca, Lancang-Mekong ülkeleri arasında ortak bir geleceğin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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