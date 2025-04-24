Çin ve Kenya Liderlerinden Ticaret Savaşlarına Ortak Tepki

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping perşembe günü resmi bir ziyaret için Beijing'de bulunan Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya geldi.

Xi görüşmede, Çin'in dayanışma ve işbirliğini güçlendirerek çeşitli zorlukların üstesinden gelmek, meşru hak ve çıkarları korumak, uluslararası ticaret kurallarına uymak ve uluslararası adalet ile hakkaniyeti sürdürmek üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Xi, gümrük vergileri ile ticaret savaşlarının kazananı olmadığını vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise ticaret savaşlarının uluslararası kurallara ve düzene zarar verdiğini vurgulayarak, Kenya'nın mevcut küresel belirsizlik ortamında Çin'in dengeleyici rolünü ve Küresel Güney ülkelerinin haklarını koruma çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Çin ve Kenya, yeni dönemde ilişkilerini "ortak bir geleceğe sahip" Çin-Kenya topluluğu vizyonuna taşıma kararı aldı.