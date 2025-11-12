Çin ve Almanya Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile video bağlantısıyla görüşme gerçekleştirdi. İki bakan salı günkü görüşmede ikili konular ve Çin ile Avrupa arasındaki ticaret ve ekonomi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Çin ve Almanya'nın birbirlerinin önemli ticaret ortakları olduğuna dikkat çeken Wang, ikili ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı şekilde ilerlediğini ve çeşitli alanlardaki pragmatik işbirliğinin sürekli derinleştiğini söyledi. Wang, yüksek standartlı dışa açılımı kararlılıkla teşvik edeceklerini, dünya standartlarında bir iş ortamı oluşturacaklarını ve Alman şirketleri de dahil olmak üzere yabancı sermayeli işletmelere gelişme fırsatları sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yarı iletken üreticisi Nexperia ile ilgili soruna aslında Hollanda hükümetinin şirketin içişlerine uygunsuz müdahalesinin neden olduğunu vurgulayan Wang, küresel yarı iletken tedarik zincirindeki aksaklık ve istikrarsızlıktan Hollanda'nın sorumlu olduğunu kaydetti.

Sorumluluk sahibi bir tutum sergileyip, kısa vadeli küresel tedarik zinciri baskılarını hafifletmek üzere nitelikli ihracatı muaf tutarak en üst düzeyde çaba gösterdiklerini belirten Wang,

küresel yarı iletken tedarik zincirinin uzun vadeli istikrarının sağlanabilmesi için Hollanda'nın da yapıcı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Wang, Hollanda hükümetinin hatalarını derhal düzeltmesi, belirli önlemleri geri çekmesi ve sorunun en kısa sürede çözülmesini teşvik etmesi yönünde Almanya'nın aktif rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Reiche ise Alman hükümetinin Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve Çin'in ekonomik başarılarını ve canlılığını takdir ettiğini söyledi.

İkili ekonomi ve ticaret işbirliğinin iki tarafa da fayda sağladığının altını çizen Reiche, Çin ile diyalog ve etkileşimi güçlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Nexperia ile ilgili yarı iletken sorununa büyük önem verdiklerini kaydeden Reiche, Hollanda ile iletişimi güçlendirmeye devam etme konusunda istekli olduklarını söyledi.