Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali Başladı
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HANGZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali kapsamındaki Endüstri Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023. Festival 20-24 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.
HANGZHOU, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Çin Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali kapsamındaki Endüstri Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023. Festival 20-24 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel