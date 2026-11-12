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Çin Ticaret Bakanlığı, bazı AB ülkelerinin Çinli ekipman yasağından endişe duyuyor

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, bazı AB ülkelerinin Çinli şirket ekipmanı yasağından ciddi endişe duyduklarını söyledi. He, 5G'nin kritik altyapı olduğunu belirterek teknolojinin siyasallaştırılmasına karşı çıktı ve ülkelerden hatalı uygulamalarını düzeltmelerini istedi.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin Çinli şirketlerin ekipmanlarını yasaklama yönünde attıkları adımlardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, 5G'nin küresel dijital ekonominin gelişimi açısından kritik bir altyapı olduğunu ve 5G'nin inşası ve işletilmesinde piyasa ilkelerine, teknolojik tarafsızlığa ve uluslararası kurallara saygı gösterilmesi gerektiğini her zaman savunduklarını belirtti.

He, teknolojik konuların siyasallaştırılmasına ve ulusal güvenlik kavramının genişletilmesine kararlı şekilde karşı çıktıklarını yineledi.

Sözcü, ilgili ülkelerin hatalı uygulamalarını derhal düzeltmelerini ve Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamalarını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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