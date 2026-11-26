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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'nin ithal hibrit araçlara yönelik koruma soruşturması sonrasında yaşanan gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve Çinli sektörlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, AB'nin, hibrit araçlara yönelik genel koruma soruşturmasında verdiği ön karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, söz konusu soruşturma öncesinde istişareler gerçekleştiren iki tarafın, " Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına riayet, ayrımcılık yapmama ve gerçeklere saygı" şeklindeki üç ilke doğrultusunda hibrit araç ticaretine ilişkin düzenlemeler konusunda mutabakata vardığını hatırlattı.

Korumacılığın hiçbir fayda sağlamayacağını kaydeden He, doğru çözüm yolunun açık işbirliğinden geçtiğini vurguladı.

Sözcü, AB'nin Çin ile AB arasındaki istişarelerde varılan mutabakata ciddiyetle uymasını ve DTÖ kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak adil bir soruşturma yürütmesini umduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua