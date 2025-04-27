İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber

Çin Tarımda İHA Teknolojisinde Öncü Rol Oynuyor

Çin Tarımda İHA Teknolojisinde Öncü Rol Oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, insansız hava araçları (İHA) teknolojisinin tarımda büyük ölçekte benimsenmesinde öncü konumda. İHA'lar, düşük maliyetleri ve etkin uygulama hassasiyeti ile kimyasal kullanımını azaltarak, çiftçilere önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. 2035 yılına kadar bu teknolojinin dünya genelinde standart hale gelmesi bekleniyor.

SACRAMENTO, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin, tarımda insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin benimsenip büyük ölçekte kullanımında öncü rol oynuyor.

ABD'li temiz teknoloji haber sitesi CleanTechnica'da cuma günü çıkan haberde İHA'ların, düşük ön maliyetlerinin yanı sıra yakıt kullanımını neredeyse sıfıra indirerek operasyonel giderleri ve uygulama hassasiyeti sayesinde tarımda kullanılan kimyasal miktarını önemli ölçüde azalttığı, işgücü gereksinimlerini de büyük oranda düşürdüğü belirtildi.

Traktöre monte edilen ekipmanlar ya da insanlı ilaçlama uçakları gibi geleneksel püskürtme yöntemlerini bırakıp tarımsal ilaçlamada İHA kullanmaya başlayan çiftçilerin, kimyasal hacminin azalması sayesinde kilometrekare başına yaklaşık yüzde 30 düzeyinde tasarrufta bulundukları ifade edildi.

Haberde tüm dünyada yönetmeliklerin uyarlanmasıyla Çin'de başlayan tarımsal İHA devriminin, önümüzdeki on yıllık dönemde tarım uygulamalarında küresel dönüşüme yol açmasının beklendiği kaydedildi.

Mevcut büyüme eğilimlerinin devam etmesi halinde 2035 yılına kadar ilaç püskürtmede İHA'ların kullanılmasının, tüm dünyadaki önde gelen tarım arazilerinde standart hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title