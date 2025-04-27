Çin Tarımda İHA Teknolojisinde Öncü Rol Oynuyor

SACRAMENTO, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin, tarımda insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin benimsenip büyük ölçekte kullanımında öncü rol oynuyor.

ABD'li temiz teknoloji haber sitesi CleanTechnica'da cuma günü çıkan haberde İHA'ların, düşük ön maliyetlerinin yanı sıra yakıt kullanımını neredeyse sıfıra indirerek operasyonel giderleri ve uygulama hassasiyeti sayesinde tarımda kullanılan kimyasal miktarını önemli ölçüde azalttığı, işgücü gereksinimlerini de büyük oranda düşürdüğü belirtildi.

Traktöre monte edilen ekipmanlar ya da insanlı ilaçlama uçakları gibi geleneksel püskürtme yöntemlerini bırakıp tarımsal ilaçlamada İHA kullanmaya başlayan çiftçilerin, kimyasal hacminin azalması sayesinde kilometrekare başına yaklaşık yüzde 30 düzeyinde tasarrufta bulundukları ifade edildi.

Haberde tüm dünyada yönetmeliklerin uyarlanmasıyla Çin'de başlayan tarımsal İHA devriminin, önümüzdeki on yıllık dönemde tarım uygulamalarında küresel dönüşüme yol açmasının beklendiği kaydedildi.

Mevcut büyüme eğilimlerinin devam etmesi halinde 2035 yılına kadar ilaç püskürtmede İHA'ların kullanılmasının, tüm dünyadaki önde gelen tarım arazilerinde standart hale gelmesi bekleniyor.