Çin: Tek Çin İlkesi, Taiwan'ın Dtö'deki Katılımının Siyasi Temelidir

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek Çin ilkesinin, Çin'in Taiwan bölgesinin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) katılımının siyasi temeli olduğunu söyledi.

Vize belgelerinde Taiwan'ın Çin'in bir eyaleti olarak yer almasının ardından Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, Kamerun'da düzenlenecek üst düzey DTÖ toplantısına katılmama kararı almıştı. Lin salı günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, siyasi manipülasyon amacıyla toplantıya katılım konusunu istismar etmesi son derece esef vericidir. Bu yetkililerin bağımsızlık peşinde koşma girişimleri, başarısızlıkla sonuçlanmakla kalmayıp, aynı zamanda kendilerini utanç duyulası bir hale düşürecektir" dedi.

Dünyada tek bir Çin'in bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Lin, "Çin'in, Taiwan bölgesinin uluslararası kuruluş etkinliklerine katılımı konusundaki tutumu tutarlı ve nettir. Bu husus, tek Çin ilkesine uygun olarak ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Lin, tek taraflılık ve korumacılığın yükselişte olması ve çok taraflı ticaret sisteminin ağır şekilde etkilenmesi nedeniyle uluslararası ticaret düzeninin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

DTÖ'nün bakanlar düzeyindeki toplantısının on yıl aradan sonra yeniden Afrika'da düzenlenecek olmasının büyük önem taşıdığını belirten Lin, toplantının başarılı geçmesi için Kamerun'u kararlı şekilde desteklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua