Çin Sivil Havacılık Sektöründe Rekor Artış

Çin Sivil Havacılık Sektöründe Rekor Artış
Güncelleme:
Çin'de sivil havacılık sektörü, ekimde hem uluslararası yolcu hem de kargo trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Aylık hava kargo ve posta işlem hacmi tarihte ilk kez 900.000 tonun üzerine çıktı.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de sivil havacılık sektörü ekimde hem uluslararası yolcu hem de kargo trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artış yakaladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre ülkenin aylık hava kargo ve posta işlem hacmi, tarihte ilk kez 900.000 tonun üzerine çıktı.

Sektörün toplam taşıma cirosu ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 14,6 milyar ton-kilometreye ulaştı.

Yolcu taşımacılığı hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 67,84 milyona ulaşırken, kargo ve posta taşımacılığı hacmi yüzde 13,4 artışla yaklaşık 917.000 tona ulaştı.

İlk 10 ayda sektörün toplam taşıma cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 136,63 milyar ton-kilometreye yükseldi. Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla yaklaşık 650 milyon yolcu seyahati gerçekleşirken, kargo ve posta taşımacılığı hacmi yüzde 13,9 artışla 8,31 milyon tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
