Çin'de 2025 Yılı Gişe Hasılatı 7 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılı toplam gişe hasılatı 50 milyar yuanı (yaklaşık 7,08 milyar ABD doları) aştı.

Çin Film İdaresi, cumartesi günü saat 14.30 itibarıyla yerli filmlerin gişe hasılatının 40,952 milyar yuana ulaştığını ve toplam hasılatın yüzde 81,9'unu oluşturduğunu bildirdi. Toplam seyirci sayısı ise 1,194 milyara ulaştı.

Söz konusu dönemde 50 film 100 milyon yuan barajını aşan gişe hasılatı elde etti. Bu filmlerin 33'ü yerli, 17'si ise yabancı yapım oldu.

Çin'in 2025 yılı gişe sıralamasında ilk beşte, Çin animasyon filmi "Ne Zha 2", komedi filmi "Detective Chinatown 1900", Disney'in gişe rekorları kıran yapımı "Zootopia 2" ile Çin yapımı savaş filmleri "Dead to Rights" ve "Evil Unbound" yer aldı.