Çin Sanayi Şirketlerinin Karlılığı 2025'in İlk Beş Ayında Azaldı

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Çin'in büyük sanayi işletmelerinin karları 2025'in ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 2,72 trilyon yuan oldu. Ulusal İstatistik Bürosu, şirketlerin gelirinde artış olduğunu, ancak karlılığın düştüğünü açıkladı.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi işletmelerinin karları, 2025'in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının birleşik karları söz konusu dönemde 2,72 trilyon yuana ulaştı.

Bu rakam, ocak-nisan döneminde kaydedilen toplam karla karşılaştırıldığında 603,41 milyar yuanlık bir artışı temsil ediyor.

NBS, şirketlerin faaliyet gelirinin geçen yıla göre yüzde 2,7 arttığını ve istikrarlı büyümenin önümüzdeki aylarda karlardaki toparlanmayı destekleyeceğini öngördüklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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