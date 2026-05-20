Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Manturov ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Beijing'de Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov ile bir araya gelerek ikili yatırım işbirliğindeki olumlu ivmeyi sürdürme ve stratejik ortaklığı ilerletme konularını görüştü.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding salı günkü görüşmede iki ülkenin ilgili yetkililerinin, ikili yatırım işbirliğindeki olumlu ivmeyi sürdürmek üzere birlikte çalıştığını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30., Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Ding, iki tarafın bunu iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıların hayata geçirilmesinin ileriye taşınması, kilit önemdeki projelerin istikrarlı şekilde ilerletilmesi, yatırım işbirliği alanlarının genişletilmesi, daha tatbiki sonuçlar elde edilmesi ve ikili ilişkilerin gelişimine sürekli olarak güçlü ivme sağlanmasına yönelik bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Manturov ise Çin ile stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye, işbirliğini zenginleştirmeye, iki tarafı da ilgilendiren sorunları çözüme kavuşturmak için aktif şekilde çalışmaya ve ikili yatırım işbirliğini sürekli şekilde üst seviyelere taşımaya istekli olduklarını ifade etti.

