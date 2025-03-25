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Çin, Novartis ile İnovasyonu Desteklemek İçin İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin, Novartis ile İnovasyonu Desteklemek İçin İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Novartis CEO'su Vas Narasimhan ile bir araya gelerek, yenilikçi ilaçların geliştirilmesi için işbirliğini derinleştirme ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularında destek vereceklerini ifade etti.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng pazartesi günü Novartis CEO'su Vas Narasimhan ile bir araya geldi.

Han görüşmede Novartis'in, küresel sağlığa önemli katkılarda bulunan dünyaca ünlü yenilikçi bir ilaç şirketi olduğunu belirtti.

Çin hükümetinin yenilikçi ilaçların araştırılmasını ve geliştirilmesini teşvik ettiğini, desteklediğini söyleyen Han, fikri mülkiyet haklarının korunmasını yasalara uygun şekilde güçlendirmeye devam edeceklerini ve Novartis de dahil olmak üzere yabancı şirketler için daha iyi bir inovasyon ortamı yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Han, Novartis'in Çin'in yarattığı bu fırsatları değerlendirerek, kendi avantajlarını tam olarak kullanmasını, iki taraf arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirip genişletmesini ve Çin'de daha fazla gelişmesini umduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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