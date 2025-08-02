Çin Merkez Bankası'ndan Yenilikçi Sektörlere Destek

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, yılın ikinci yarısında ılımlı gevşek para politikasının uygulanmasını hızlandırarak bilimsel ve teknolojik yeniliklere ve tüketime desteğini güçlendireceğini açıkladı.

Bankanın cuma günü düzenlediği yıl ortası toplantısında 2025 yılının başından bu yana ekonomik büyüme, yapısal dönüşüm ve yüksek kaliteli kalkınmaya mali desteğin arttığı belirtildi.

Haziran sonu itibarıyla verilen krediler geçen yılın aynı dönemine kıyasla teknoloji sektöründe yüzde 12,5, yeşil kalkınma sektöründe yüzde 25,5 ve yaşlı bakımı sektöründe yüzde 43 artış gösterdi.

Banka, yeterli likiditeyi sağlamak, makul kredi büyümesini desteklemek ve para politikalarının aktarımını güçlendirmek üzere çeşitli para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Banka, yerel yönetimlerin borç risklerini azaltmak ve risk izleme ve makro ihtiyati gözetimi güçlendirmek için de çaba gösterecek.