Çin Merkez Bankası'ndan Yenilikçi Sektörlere Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Merkez Bankası, ikinci yarıda ılımlı para politikalarını hızlandırarak bilimsel ve teknolojik yenilikler ile tüketime destek vereceğini açıkladı. Kredilerde teknoloji ve yeşil kalkınma gibi sektörlerde büyük artışlar gözlemleniyor.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, yılın ikinci yarısında ılımlı gevşek para politikasının uygulanmasını hızlandırarak bilimsel ve teknolojik yeniliklere ve tüketime desteğini güçlendireceğini açıkladı.

Bankanın cuma günü düzenlediği yıl ortası toplantısında 2025 yılının başından bu yana ekonomik büyüme, yapısal dönüşüm ve yüksek kaliteli kalkınmaya mali desteğin arttığı belirtildi.

Haziran sonu itibarıyla verilen krediler geçen yılın aynı dönemine kıyasla teknoloji sektöründe yüzde 12,5, yeşil kalkınma sektöründe yüzde 25,5 ve yaşlı bakımı sektöründe yüzde 43 artış gösterdi.

Banka, yeterli likiditeyi sağlamak, makul kredi büyümesini desteklemek ve para politikalarının aktarımını güçlendirmek üzere çeşitli para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Banka, yerel yönetimlerin borç risklerini azaltmak ve risk izleme ve makro ihtiyati gözetimi güçlendirmek için de çaba gösterecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İspanya'da 7 İsrailli turist otelden kovuldu

Artık hiçbir yerde istenmiyorlar! İsrailli turistler otelden kovuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.