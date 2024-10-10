Çin Merkez Bankası'ndan Yeni Swap Hizmeti

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, "sermaye piyasasının sağlıklı ve istikrarlı gelişimi" için başlangıç ölçeği 500 milyar yuan (yaklaşık 71 milyar ABD doları) olan bir Menkul Kıymet, Fon ve Sigorta Şirketleri Swap Hizmeti başlatacak.

Bankadan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu hizmet, hak sahibi menkul kıymet, fon ve sigorta şirketlerine tahvil, borsada işlem gören hisse yatırım fonları ve CSI 300 Endeksi bileşenlerindeki varlıklar da dahil olmak üzere varlıklarını hazine bonoları ve merkez bankası bonoları gibi likiditesi yüksek varlıklar karşılığında teminat olarak kullanma imkanı sağlayacak.

Banka, hizmetin ölçeğinin durumda gelişmelere bağlı olarak genişletilebileceğini belirtti.

Hak sahibi menkul kıymet, fon ve sigorta şirketleri Perşembe gününden itibaren başvuruda bulunabilecek.