Çin Merkez Bankası, Dijital Renminbi için Uluslararası Operasyon Merkezi Kuruyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi'nin uluslararasılaşmasını destekleyecek yeni bir operasyon merkezi kuracaklarını açıkladı. Merkez, finansal piyasa hizmetlerini geliştirmeyi ve dijital finans alanında inovasyonu hedefliyor.

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için uluslararası operasyon merkezi kuracaklarını duyurdu.

Pan, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Lujiazui Forumu'nda yaptığı açıklamada bu operasyon merkezinin, dijital renminbinin uluslararasılaşmasını teşvik etmeyi, finansal piyasa hizmetlerinin gelişimini desteklemeyi ve dijital finans alanında inovasyonu güçlendirmeyi hedefleyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici

26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Yükseliş dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.