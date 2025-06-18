Çin Merkez Bankası, Dijital Renminbi için Uluslararası Operasyon Merkezi Kuruyor

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için uluslararası operasyon merkezi kuracaklarını duyurdu.

Pan, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Lujiazui Forumu'nda yaptığı açıklamada bu operasyon merkezinin, dijital renminbinin uluslararasılaşmasını teşvik etmeyi, finansal piyasa hizmetlerinin gelişimini desteklemeyi ve dijital finans alanında inovasyonu güçlendirmeyi hedefleyeceğini belirtti.