Çin Mahkemesi, Malezya Havayolları'nın Mh370 Sayılı Seferiyle İlgili Tazminat Kararı Verdi

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Chaoyang Bölge Halk Mahkemesi, Malezya Havayolları'nın MH370 sayılı seferinde kaybolan yolculardan bazılarının ailelerinin yaptığı tazminat talepleri konusunda kararını açıkladı.

Beijing Yüksek Halk Mahkemesi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre sekiz yolcuyla ilgili sekiz dava karara bağlandı. Chaoyang Bölge Halk Mahkemesi cuma günkü kararında sanıkların, Montreal Sözleşmesi ve ilgili Çin yasaları uyarınca davacılara tazminat ödemesi talimatını verdi.

Dava başına toplamda 2,9 milyon yuana (yaklaşık 410.000 ABD doları) ulaşan tazminatlar kapsamında hasarlar, cenaze masrafları, duygusal stresin yol açtığı hasarlar ve diğer zararlar ve ilgili maliyetler yer alıyor.

Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı 8 Mart 2014'te kaybolmuştu. Kayıp 75 yolcunun yakınları 2016'dan bu yana Malezya Havayolları ve diğer sanıklara karşı 78 ayrı dava açarak tazminat başvurusunda bulundu ve arama ve kurtarma fonu kurulması çağrısı yaptı.