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Çin, kuzey ve orta kesimlerde 4 yeni hızlı tren hattını devreye aldı

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Çin'de kuzey ve orta kesimlerde 4 yeni hızlı tren hattı hizmete açıldı. Yeni hatların vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırarak bölgesel bağlantısallığa ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı belirtildi.

Çin'de ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde 4 yeni hızlı tren hattının hizmete açıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin kuzeyinde Hıbey eyaletinin Şiong'an Yeni Bölge ile Hınan eyaletinin Şangçiü ilini, kuzeybatıda Şaanşi eyaletinin idari merkezi Şi'an ile Ankang ilini, orta kesimlerde Hubey eyaletinin Yiçang ve Şingşan illerini ve kuzeydoğuda Heylongciang eyaletinin idari merkezi Harbin ile Yiçun ilini bağlayan hızlı tren hatları faaliyete geçti.

Kuzey, kuzeybatı, orta ve kuzeydoğu bölgelerine yayılan yeni hatların vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırarak bölgesel bağlantısallığa ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı belirtildi.

Çin'in ulusal hızlı tren demir yolu ağının uzunluğunun 2025 yılı sonunda 50 bin kilometreyi aştığı bildirilmişti.

Ülkede hızlı tren altyapısına ilk kez 2008'de Pekin-Tiencin şehirlerarası demir yolunun hizmete girmesiyle geçilmişti. 2008'den 2020'ye kadar olan dönemde ülke genelinde çok sayıda yeni hattın inşasıyla hızlı tren demir yolu ağı 38 bin kilometreye ulaşmıştı.

2020-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de 12 bin kilometre hızlı tren demir yolu ağı inşa edilerek hizmete sokulmuştu. Bu dönemde hızlı tren altyapısı nüfusu 500 binden fazla olan şehirlerin yüzde 97'sini kapsamıştı.

Kaynak: AA
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