Çin, 14. Beş Yıllık Plan Döneminde 38 Milyondan Fazla Aracı Geri Çağırdı

Güncelleme:
Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde 38 milyondan fazla otomobili geri çağırarak korkulan kusurlu ürünler için geri çağırma sistemini güçlendirdi. Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, bu dönemde toplam 4.190 tüketici ürününün geri çağrıldığını açıkladı. Kalite ve güvenlik denetimlerinin artırıldığı bildirilirken, yüksek riskli ürünler zorunlu sertifikasyon yönetimine alındı.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin, kusurlu ürün geri çağırma sistemini güçlendirme çabaları kapsamında, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) 38 milyondan fazla otomobili geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu geri çağırmalar toplam 1.074 parti halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu dönemde 40,4 milyondan fazla ürünü kapsayan toplam 4.190 tüketici ürünün geri çağırıldığını kaydeden idare, piyasa düzenleyici birimlerin kalite ve güvenlik denetimlerini istikrarlı biçimde güçlendirdiğini vurguladı.

Bu kapsamda, üretim lisansı yönetimi 14 kategori ve 27 tür sanayi ürünü için uygulanmaya başlandı. Taşınabilir şarj cihazları ve elektrikli bisiklet kaskları gibi yüksek riskli ürünler zorunlu sertifikasyon yönetimi kapsamına alındı. Zorunlu bir güvenlik değerlendirme standardı olan Çin Zorunlu Sertifikası (CCC) işareti ile ilgili pilot reform, taşınabilir şarj cihazları da dahil olmak üzere 3 kategori ve 11 tür yüksek riskli ürüne uygulandı. Ayrıca, çevrimiçi olarak satılan ve taşınabilir şarj cihazlarını da içeren 10 temel ürün için kodlama ve doğrulama konusunda bir pilot program başlatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
